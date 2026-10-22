Obras do MUVI avançam no Jardim Catarina, em SG, e moradores afirmam: 'benefício para nós'

Os trechos das obras do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), o maior já realizado em São Gonçalo, estão avançando pelo bairro Jardim Catarina. Moradores e motoristas que trafegam pela região, ouvidos por O SÃO GONÇALO, contam que as intervenções já têm trazido benefícios, como a redução de tempo de deslocamento pelo local, e que também servirão para valorização imobiliária e maior integração entre os bairros. O plano é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de SG e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

São Gonçalo ocupa o 2º lugar no ranking das cidades mais populosas, com 896.744 habitantes, perdendo apenas para a capital, Rio de Janeiro, de acordo com os dados do censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022. Em razão desse cenário, o projeto, entre outros benefícios, foi criado para melhorar os sistemas de transporte e mobilidade à população, de maneira integral. O MUVI terá um corredor viário com 32 estações, cortando 13 bairros em 18 quilômetros de extensão, de Neves até Guaxindiba, com espaço moderno, urbanizado, áreas de lazer e ciclovia.

Obras do MUVI ligam Guaxindiba a Neves. | Foto: Layla Mussi

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No bairro Jardim Catarina, alguns trechos já foram entregues à população. Motoristas que passam diariamente pela via argumentam que as melhorias ajudaram a reduzir o tempo no trânsito.

"Ajudou no dia a dia. No deslocamento para o trabalho, chego mais rápido no cliente. Aquele engarrafamento do Alcântara era monstruoso. Agora dá para diminuir meia hora, mais ou menos", disse o trabalhador da área de informática, Jorge Luiz Souza, de 67 anos.

Trabalhador disse que obra ajudou a reduzir o tempo no trânsito | Foto: Layla Mussi

Entre alguns dos recursos feitos na obra do MUVI, além de corredores para veículos, estão ciclovias, calçadas, serviços de terraplanagem, drenagens, entre outros, para facilitar a circulação dos transeuntes. E quem tem opções por esse tipo de locomoção, já vê melhorias, na prática.

"Entre outras vantagens, você poder usar outros tipos de veículos, como a bicicleta elétrica, a bicicleta normal e a moto. Isso representa também mais segurança no trânsito, no sentido de se evitar acidentes”, disse o motorista de ônibus Sérgio Soares, de 38 anos.

Motorista de ônibus conta que com as obras as pessoas podem trafegar com outros veículos | Foto: Layla Mussi

Além das melhorias para o trânsito e locomoção de pedestres e ciclistas, a obra do MUVI também é vista como um referencial para a valorização imobiliária nos bairros e também de integração entre os moradores. Apesar da obra ainda não ter sido finalizada, alguns já percebem as mudanças.

“Essa obra aqui está trazendo um benefício incalculável para nós. Está desenvolvendo o local, está trazendo um bem-estar para a gente. Isso aqui era um lugar assim muito triste. Está trazendo mais alegria para o bairro. Vai melhorar, principalmente, na qualidade de vida. A gente está vendo que os moradores ao redor estão desenvolvendo, melhorando as suas casas”, disse o pastor Pedro Périe, de 61 anos.

Morador observa as melhorias sociais proveniente das obras | Foto: Layla Mussi

No final do mês passado, a Prefeitura de São Gonçalo, entregou os trechos 4 e 5, que fazem ligação com a Praça Seca, referente a Avenida Presidente Kennedy, até o viaduto do Jardim Catarina, em ambos os sentidos.

Obra finalizada na Praça Seca | Foto: Layla Mussi

Confira as etapas em andamento da obra:

Trecho 6: As intervenções na Rua Adelaide Lima e arredores do Jardim Catarina permanecem com serviços de terraplanagem, drenagem, calçadas com piso intertravado, ciclovias, meio-fio e muretas de separação da RJ-104.

Entrada do bairro: Na Avenida Bispo Dom João da Mata e próximo ao viaduto do Jardim Catarina, as obras estão na reta final de urbanização, pavimentação e paisagismo.

Obras estão em andamento | Foto: Layla Mussi

Em razão da grande extensão da obra, as intervenções do bairro Jardim Catarina, ainda não estão completamente finalizadas. As obras seguem sem prazo para a conclusão total dos últimos lotes.