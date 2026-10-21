Criminoso é morto em confronto com a polícia em São Gonçalo; PM foi baleado no braço

Um criminoso morreu e um policial militar foi baleado no braço durante um confronto, na tarde desta quarta-feira (21), no bairro Amendoeira, em São Gonçalo. Um segundo homem acabou preso.

De acordo com a PM, uma equipe de motopatrulhamento passava pela Rua Eneida Gomes quando se deparou com um motocicleta com os dois suspeitos. Ao perceber a presença policial, o garupa atirou. Na troca de tiros, um dos acusados foi atingido e morreu no local. O outro acabou detido.

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Um dos PMs envolvidos acabou sendo atingido no braço. Ele foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, e está fora de perigo.

Os policiais apreenderam uma pistola 9 milímetros, dois carregadores do armamento, a moto e uma quantia em dinheiro.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) registrou o caso e assumiu a investigação.