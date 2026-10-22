Homem é encontrado morto a tiros em vila de Itaipuaçu, em Maricá
Moradores ouviram disparos durante a madrugada e encontraram o corpo com marcas de tiros nas costas
Um homem identificado como Jair Barbosa dos Santos de 43 anos foi encontrado morto com marcas de tiros nas costas na madrugada desta quinta-feira (22), em Itaipuaçu, distrito de Maricá. O corpo estava no fim de um corredor de uma vila residencial, na Rua 80.
Segundo informações da Polícia Militar, moradores relataram ter ouvido disparos de arma de fogo durante a madrugada. Depois, encontraram o homem já sem vida e acionaram as autoridades.
De acordo com relatos de moradores aos policiais, ele seria namorado de uma mulher que vive na região. Familiares e a namorada da vítima já prestaram depoimentos na especializada.
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Os agentes encontraram estojos de munição na cena do crime e uma motocicleta nas proximidades, que pode pertencer à vítima. Não há câmeras de segurança no entorno, e nenhum familiar ou testemunha foi localizado no local.
O caso foi comunicado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), responsável pela investigação. O corpo de Jair permanece no Instituto Médico Legal