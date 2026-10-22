Homem é encontrado morto a tiros em vila de Itaipuaçu, em Maricá. Agentes da DH investigam o caso - Foto: Divulgação

Homem é encontrado morto a tiros em vila de Itaipuaçu, em Maricá. Agentes da DH investigam o caso - Foto: Divulgação

Um homem identificado como Jair Barbosa dos Santos de 43 anos foi encontrado morto com marcas de tiros nas costas na madrugada desta quinta-feira (22), em Itaipuaçu, distrito de Maricá. O corpo estava no fim de um corredor de uma vila residencial, na Rua 80.

Segundo informações da Polícia Militar, moradores relataram ter ouvido disparos de arma de fogo durante a madrugada. Depois, encontraram o homem já sem vida e acionaram as autoridades.

De acordo com relatos de moradores aos policiais, ele seria namorado de uma mulher que vive na região. Familiares e a namorada da vítima já prestaram depoimentos na especializada.

Leia também:

Homem é preso em flagrante tentando arrombar banca em Niterói

Quaest traz Flávio Bolsonaro com 45% e Lula com 44% no segundo turno

Os agentes encontraram estojos de munição na cena do crime e uma motocicleta nas proximidades, que pode pertencer à vítima. Não há câmeras de segurança no entorno, e nenhum familiar ou testemunha foi localizado no local.

O caso foi comunicado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), responsável pela investigação. O corpo de Jair permanece no Instituto Médico Legal