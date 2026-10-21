Homem é preso em flagrante tentando arrombar banca em Niterói

De acordo com a polícia, o suspeito possui 11 anotações criminais, sendo seis por furto e cinco por roubo - Foto: Reprodução/ PMERJ

De acordo com a polícia, o suspeito possui 11 anotações criminais, sendo seis por furto e cinco por roubo - Foto: Reprodução/ PMERJ

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira (20), enquanto tentava furtar uma banca de jornal no bairro de Fátima, em Niterói.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM receberam um alerta durante patrulhamento e seguiram até a Rua Marquês de Paraná, próximo à Rua Professor Rubens Braga.

Leia também:

Trio é preso em operação de combate ao tráfico de drogas em Niterói, Vídeo!

PF faz operação contra fraudes em concurso público no Rio

No local, encontraram o suspeito forçando a porta do estabelecimento com uma barra de ferro.

Barra de ferro apreendida com o suspeito | Foto: Divulgação

De acordo com a polícia, o suspeito possui 11 anotações criminais, sendo seis por furto e cinco por roubo. Após a abordagem o homem foi encaminhado para a 76ª DP (Centro) onde permaneceu preso.