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Homem é preso em flagrante tentando arrombar banca em Niterói

Com o suspeito, os agentes apreenderam uma barra de ferro utilizada na tentativa de furto

relogio min de leitura | Redação
De acordo com a polícia, o suspeito possui 11 anotações criminais, sendo seis por furto e cinco por roubo
De acordo com a polícia, o suspeito possui 11 anotações criminais, sendo seis por furto e cinco por roubo -

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira (20), enquanto tentava furtar uma banca de jornal no bairro de Fátima, em Niterói.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM receberam um alerta durante patrulhamento e seguiram até a Rua Marquês de Paraná, próximo à Rua Professor Rubens Braga.

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No local, encontraram o suspeito forçando a porta do estabelecimento com uma barra de ferro.

Barra de ferro apreendida com o suspeito
Barra de ferro apreendida com o suspeito |  Foto: Divulgação

De acordo com a polícia, o suspeito possui 11 anotações criminais, sendo seis por furto e cinco por roubo. Após a abordagem o homem foi encaminhado para a 76ª DP (Centro) onde permaneceu preso.

Tags:

crimes Furto Niterói notícias policial Polícia Militar prisão em flagrante

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