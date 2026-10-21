Quaest traz Flávio Bolsonaro com 45% e Lula com 44% no segundo turno - Foto: Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

Quaest traz Flávio Bolsonaro com 45% e Lula com 44% no segundo turno - Foto: Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

A pesquisa eleitoral Quaest, divulgada nesta quarta-feira (21), mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de voto no segundo turno da eleição presidencial, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 44%. A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que configura empate técnico.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 14 de outubro, Flávio oscilou de 46% para 45%, enquanto Lula manteve os 44%. A pesquisa também identificou mudanças nos índices de rejeição dos candidatos e no número de eleitores indecisos.

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No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, 9% afirmaram que votariam em branco ou nulo ou que não compareceriam às urnas. Outros 2% não souberam ou não responderam.

Na pesquisa anterior, 9% declararam voto em branco ou nulo, ou disseram que não iriam votar, enquanto 1% estava indeciso.

Rejeição dos candidatos

O levantamento também apontou redução nos índices de rejeição dos dois candidatos. O percentual de entrevistados que disseram não votar em Lula de jeito nenhum caiu de 53% para 47%, uma diferença de seis pontos percentuais em relação à pesquisa anterior.

A rejeição a Flávio Bolsonaro passou de 54% para 52%, diminuição de dois pontos percentuais.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com 40% cada.

Na rodada anterior, Flávio registrava 43%, enquanto Lula tinha 42%. O número de indecisos passou de 7% para 14%, aumento de sete pontos percentuais. Já os entrevistados que declararam voto em branco ou nulo, ou disseram que não pretendiam votar, somaram 6%, ante 8% na pesquisa anterior.

Metodologia

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Globo. A Quaest entrevistou presencialmente 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 20 de outubro, em todas as regiões do país.

O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.