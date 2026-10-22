Clínica de estética é investigada por retirar gordura e aplicar nos glúteos sem autorização em Nova Iguaçu

Policiais civis da 52ª DP (Nova Iguaçu) realizam, nesta quinta-feira (22), uma operação contra uma clínica de estética acusada de realizar procedimentos cirúrgicos sem o registro profissional necessário, no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A investigação começou no dia 5 de outubro, após uma denúncia de irregularidades no estabelecimento. Na ocasião os agentes apreenderam 16 ampolas de um medicamento controlado utilizado para sedação. Uma das pacientes relatou ter sido submetida a um procedimento anunciado como “hidrolifting”, mas que teria envolvido a retirada de gordura do abdômen e sua aplicação nos glúteos. Segundo ela, a intervenção foi realizada por uma profissional que ainda não havia concluído sua formação. A vítima também afirmou ter recebido sedativos e desmaiado três vezes durante o atendimento.

A paciente relatou ainda complicações após outro procedimento estético, incluindo dores e nódulos na região dos glúteos. Um exame de corpo de delito confirmou a existência de lesões corporais.

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Durante a apuração, os policiais identificaram publicações nas redes sociais e mensagens em um grupo de clientes da clínica com relatos de dores intensas durante os procedimentos. Os agentes também investigam o possível uso indevido dos dados de um profissional apresentado como responsável técnico do estabelecimento. Em depoimento, ele negou ter autorizado a utilização de seu nome e de seu carimbo.

A Polícia Civil apura possíveis crimes de exercício ilegal da medicina, lesão corporal, exposição da vida ou saúde de terceiros a perigo, falsidade documental e crimes contra as relações de consumo. As investigações seguem para identificar outras possíveis vítimas e esclarecer a responsabilidade dos envolvidos.