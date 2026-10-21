Polícia prende homem conhecido como ‘Rei dos Batidos’ em Niterói

Segundo a Polícia Civil, o investigado é suspeito de envolvimento em um esquema de obtenção, receptação e comercialização de peças provenientes de veículos roubados - Foto: Divulgação

Segundo a Polícia Civil, o investigado é suspeito de envolvimento em um esquema de obtenção, receptação e comercialização de peças provenientes de veículos roubados - Foto: Divulgação

Um homem conhecido nas redes sociais como “GT” ou “Rei dos Batidos” foi preso em flagrante por policiais civis na manhã desta quarta-feira (21), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, no bairro de Itaipu, em Niterói.

Segundo a Polícia Civil, o investigado é suspeito de envolvimento em um esquema de obtenção, receptação e comercialização de peças provenientes de veículos roubados. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis de Niterói e São Gonçalo (DRFA-NSG).

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Durante as buscas, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, com 29 munições, que, após consulta, foi identificada como uma arma extraviada pertencente a um policial federal aposentado. Também foram encontrados um simulacro de fuzil, duas réplicas de distintivos da Polícia Civil, um colete, uma balaclava, um rádio comunicador e uma máquina de contar dinheiro.

Entre os bens recolhidos estão ainda um automóvel BYD, um Chevrolet Spin, uma motocicleta BMW, um jet ski, componentes automotivos, celulares e outros objetos.

Entre os bens recolhidos estão ainda um automóvel BYD, um Chevrolet Spin, uma motocicleta BMW, um jet ski, componentes automotivos, celulares e outros objetos | Foto: Divulgação

De acordo com a corporação, o homem afirmou ter comprado a arma por R$ 5 mil, por intermédio de um grupo de WhatsApp chamado “MONOPÓLIO”.

Investigação sobre peças de veículos roubados

As investigações começaram a partir de levantamentos de inteligência realizados pela própria DRFA-NSG. Segundo a Polícia Civil, os agentes identificaram que o investigado atuava no ramo de recuperação e restauração de veículos batidos.

Ainda segundo a investigação, informações indicaram que ele supostamente receberia encomendas de componentes automotivos de alto valor e intermediaria a obtenção de peças retiradas de veículos roubados.

Um dos elementos considerados pela polícia foi um flagrante de receptação registrado em setembro de 2026. Na ocasião, dois motores provenientes de veículos roubados foram encontrados em uma oficina. Segundo a corporação, o responsável pelo estabelecimento mencionou o investigado em declaração formal, afirmando que ele havia indicado o serviço relacionado aos componentes.

As investigações começaram a partir de levantamentos de inteligência realizados pela própria DRFA-NSG | Foto: Divulgação

O suspeito, de acordo com a polícia, possui registros anteriores, incluindo ocorrências relacionadas à receptação e à desobediência, além de casos envolvendo veículos de origem criminosa e motocicletas com sinais identificadores adulterados ou ocultados.

Origem dos veículos será investigada

Questionado sobre os veículos apreendidos, o investigado afirmou que todos haviam sido comprados por ele, embora estivessem registrados em nome de sua avó.

Publicações nas redes sociais que mostram viagens, embarcações, jet skis, veículos e acessórios de alto valor aparente também passaram a integrar a apuração sobre a compatibilidade entre o padrão de vida divulgado e a capacidade financeira conhecida do suspeito.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão em flagrante ocorreu após a localização da arma e diante das demais circunstâncias verificadas durante a diligência. Foram atribuídos ao investigado os delitos de porte ilegal de arma de fogo, desobediência e associação criminosa armada.

O mandado de busca e apreensão foi autorizado pela 2ª Vara das Garantias da Comarca de Niterói.