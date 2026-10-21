Em São Gonçalo, Margareth Menezes participa de diálogo sobre cultura, juventude e periferias

Aministra da Cultura, Margareth Menezes, participa, nesta quarta-feira (21), do encontro “Diálogo no Território: Cultura, Juventude e Periferias”, em São Gonçalo (RJ). A atividade será realizada às 14h, no Espaço Tamarilândia, com a participação da secretária de Articulação Federativa e Comitês de Cultura do Ministério da Cultura (MinC), Roberta Martins.

A ocasião, promovida pelo MinC, será dedicada à escuta e à troca de experiências sobre juventude, cultura e economia nas periferias, com espaço para lideranças, sociedade civil e público compartilharem vivências e contribuírem com o debate. A participação é aberta, e as inscrições para confirmar presença e registrar perguntas à ministra podem ser feitas pelo formulário: https://forms.gle/UG1rNswYYZJX9dEz9.

Também estarão presentes no encontro a presidenta da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Verônica Lima, e o historiador e ex-presidente da Embratur, Marcelo Freixo. São Gonçalo é um território de potência cultural, criatividade e resistência. Iniciativas como a Batalha do Tanque mostram a força da juventude ligada ao Hip-Hop e das expressões culturais periféricas que transformam a cidade. Além do grupo, o cantor Emerson Rodrigues e a escola de samba Unidos do Porto da Pedra, todos gonçalenses, vão participar das atividades.

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Antes da agenda em São Gonçalo, a ministra participa, às 9h, do lançamento do Distrito Cultural Pequena África, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB), na capital fluminense.

Diálogo para a juventude e periferias

O diálogo em São Gonçalo propõe uma reflexão sobre o papel dos jovens das comunidades periféricas como protagonistas da transformação social e da inovação, além de sua contribuição para a sustentabilidade financeira de seus territórios. As discussões abordarão políticas públicas, fortalecimento dos territórios e valorização de quem faz cultura nas periferias.

SERVIÇO

Encontro “Diálogo no Território: Cultura, Juventude e Periferias”

Data: quarta-feira, 21 de outubro

Horário: 14h

Local: Espaço Tamarilândia, Rua José do Patrocínio, 86, Porto Novo, São Gonçalo (RJ)

Inscrições: https://forms.gle/UG1rNswYYZJX9dEz9