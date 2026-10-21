Polícia Civil realiza operação contra clínica responsável por mortes de pacientes após procedimentos estéticos na Zona Sul

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) deflagraram, nesta quarta-feira (21), a Operação Por Elas, contra uma clínica de estética em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, investigada pela morte de três pacientes após procedimentos cirúrgicos. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em uma unidade de saúde do grupo. Durante a ação, todos os centros cirúrgicos do estabelecimento foram interditados.

A operação é resultado de investigações iniciadas após a morte de três pacientes que realizaram procedimentos estéticos na clínica. Ao todo, a especializada apura mais de 25 denúncias de pacientes contra o grupo. De acordo com as apurações, pessoas submetidas às intervenções sofreram deformidades, mutilações e sequelas permanentes.

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As investigações apontaram também a utilização indevida da força de trabalho pela empresa. Alunos de pós-graduação de especialização em cirurgia plástica estavam atuando de forma indevida e realizavam os procedimentos sem o controle de um médico supervisor.

Em agosto deste ano, durante outra operação, os agentes já haviam apreendido produtos fora do prazo de validade no local. As investigações continuam para apurar as denúncias e esclarecer as circunstâncias dos casos.