Niterói registra menor número da série histórica do ISP sobre roubos de veículos

No acumulado de janeiro a setembro de 2026, Niterói registrou 185 roubos de veículos, contra 198 no mesmo período de 2025 - Foto: Divulgação

No acumulado de janeiro a setembro de 2026, Niterói registrou 185 roubos de veículos, contra 198 no mesmo período de 2025 - Foto: Divulgação

Niterói registrou quatro roubos de veículos em setembro de 2026, o menor número mensal da série histórica por município disponibilizada pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), iniciada em 2003. Os casos representam 0,28% das 1.443 ocorrências contabilizadas em todo o estado do Rio de Janeiro no mês. O município mantém investimentos em tecnologia, inteligência, prevenção à violência e integração com as forças estaduais de segurança.

“Esses resultados são construídos com planejamento, investimento contínuo e integração entre a Prefeitura e as forças de segurança pública. Em Niterói, combinamos tecnologia e inteligência para apoiar o trabalho nas ruas com políticas de prevenção que ampliam as oportunidades para os jovens. Os avanços são importantes, mas sabemos que a segurança exige atenção e trabalho todos os dias. Vamos seguir enfrentando com firmeza o crime para proteger a população”, afirma o prefeito Rodrigo Neves.

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No acumulado de janeiro a setembro de 2026, Niterói registrou 185 roubos de veículos, contra 198 no mesmo período de 2025, uma redução de 6,6%. No estado do Rio de Janeiro, as ocorrências passaram de 17.139 para 17.753 no mesmo intervalo, um aumento de 3,6%.

Outro indicador estratégico de segurança pública, o roubo de rua, também apresentou queda em Niterói. Entre janeiro e setembro de 2026, foram registrados 559 casos, contra 909 no mesmo período de 2025, uma redução de 38,5%. Em setembro, o município contabilizou 52 ocorrências, equivalentes a 1,42% dos 3.667 registros em todo o estado.

Investimentos em segurança e prevenção

Desde 2018, o Pacto Niterói Contra a Violência já recebeu mais de R$ 820 milhões em recursos municipais, reunindo iniciativas de prevenção, tecnologia, inteligência, policiamento e inclusão social.

Entre os investimentos está o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que funciona 24 horas e conta com mais de 800 câmeras de monitoramento distribuídas pela cidade. A estrutura reúne tecnologias como o Cercamento Eletrônico e o ShotSpotter, sistema que utiliza sensores acústicos para detectar e localizar disparos de arma de fogo e enviar alertas ao Cisp. O município também investe no fortalecimento da Guarda Municipal e mantém convênios para ampliar a presença das polícias Civil e Militar.

A prevenção à violência também integra a estratégia municipal. Os projetos vinculados ao Pacto já beneficiaram mais de 50 mil jovens, com iniciativas que ampliam oportunidades de educação, cultura, esporte, qualificação profissional e inclusão social.

Em 2025, a Prefeitura iniciou um novo ciclo do Pacto Niterói Contra a Violência, com planejamento até 2030. A estratégia prevê a ampliação das ações de inteligência, prevenção e segurança territorial, com investimentos em tecnologia e fortalecimento do trabalho integrado entre o município e as forças estaduais.