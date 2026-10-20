Operação da DRFA-NSG termina com série de prisões em Itaboraí

Uma operação dos policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis - Niterói e São Gonçalo (DRFA-NSG), prendeu dois suspeitos na manhã desta segunda-feira (19), na comunidade de Bom Retiro, em Itaboraí. A primeira prisão aconteceu em razão da apreensão de drogas e clonagem de motocicleta, enquanto o segundo caso foi uma prisão em flagrante de um suspeito de ser o gerente do tráfico da área.

A prisão de um homem, de 18 anos, aconteceu depois de informações do Disque Denúncia/RJ, sobre a ligação de um suspeito com o tráfico de drogas da região. Havia também informações de que na casa do acusado haveria uma motocicleta de origem ilícita.

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Além disso, a denúncia também afirma a existência de um desmanche clandestino de veículos roubados na região. Com base nas informações, os policiais foram até a Rua Almirante Barroso, em Itaboraí, e abordaram o morador do imóvel alvo das denúncias. Quando questionado, o suspeito assumiu que possuía drogas escondidas no quarto e permitiu a entrada dos agentes. Durante as buscas, os policiais encontraram embaixo da cama, dois tabletes de erva seca prensada, que se assemelhavam à maconha. Também foram localizados vários pinos portando uma substância em pó da cor branca, escondidas entre as roupas dentro do guarda-roupa.

Ainda ao longo da ação, os policiais civis encontraram a chave de uma motocicleta Honda CB 300F, sem placa e no terreno da casa. Ao ser perguntado sobre como adquiriu o veículo, o homem alegou que o comprou por R$4 mil, em um grupo de comercialização de veículos através de aplicativo de troca de mensagem.

Veículo apreendido com o acusado | Foto: Divulgação

Após consulta ao número do motor, os policiais localizaram a proprietária da moto no município de Três Rios. Ao conversar com os agentes, o dono da motocicleta afirmou que permanecia com o veículo original e ainda mandou fotos para ajudar nas investigações. Com isso, a linha de investigação passou a ser clonagem de veículos.

No momento em que os policiais consultaram o nome do suspeito, foram encontrados registros de duas apreensões em 2024, por atos infracionais ligados à Lei de Drogas, e também um ato infracional de tentativa de incêndio. Em maio deste ano, foi expedido um mandado de apreensão de adolescente infrator.

Com isso, o suspeito e o material apreendido foram conduzidos à DRFA-NSG, para a adoção de medidas cabíveis.

A Polícia Civil informou que continua as investigações para apurar a origem da motocicleta e a adulteração dos sinais identificadores, além de conseguir mais informações sobre a venda de veículos e peças em grupos de mensagem. E por fim, esclarecer a ligação do suspeito com o tráfico de drogas da região.

Na mesma rua, há casa de distância, os agentes da DRFA-NSG prenderam um segundo homem, em flagrante suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas na comunidade Bom Retiro, em Itaboraí.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu depois do trabalho de inteligência com informações do Disque Denúncia. Por volta das 11h30, os agentes chegaram na casa indicada como ponto de venda de drogas e encontraram os suspeitos. Junto com ele, foram achadas 29 porções de maconha e um drone, usado para monitorar a aproximação de policiais, além de um celular.

O homem foi preso e levado à DRFA-NSG, junto com os itens apreendidos. Ele possui passagens por tráfico de drogas, receptação, roubo de veículo, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificados de veículo automotor.