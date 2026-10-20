FLIM 2026 Maricá Games integra programação com torneios, K-pop e cosplay

Entre as competições previstas estão o Free Fire Estadual, com equipes de diferentes municípios fluminenses, e o Free Fire Maricaense, voltado aos jogadores locais - Foto: Divulgação

Entre as competições previstas estão o Free Fire Estadual, com equipes de diferentes municípios fluminenses, e o Free Fire Maricaense, voltado aos jogadores locais - Foto: Divulgação

O Maricá Games 2026, festival de culturas gamer e geek com torneios de eSports, concursos de K-pop e cosplay e arenas interativas, integra a programação da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), que acontece de 30 de outubro a 8 de novembro, na Orla do Parque Nanci. Com o tema “A educação entra no jogo”, o evento é uma das atrações da programação, que reúne literatura, cultura e entretenimento.

Com o tema “A educação entra no jogo”, o Maricá Games é uma iniciativa da Secretaria de Educação e terá torneios de eSports, concursos de K-pop e cosplay, arenas interativas e encontros com influenciadores, dubladores, streamers e cosplayers convidados. Em 2024, o festival recebeu cerca de 100 mil visitantes.

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Entre as competições previstas estão o Free Fire Estadual, com equipes de diferentes municípios fluminenses, e o Free Fire Maricaense, voltado aos jogadores locais. O circuito universitário também terá disputas de League of Legends, Counter-Strike 2, VALORANT e Brawl Stars, em uma arena preparada para receber competidores e espectadores.

“O Maricá Games amplia as possibilidades de aprendizagem ao aproximar a educação da tecnologia, da criatividade e da inovação, tudo de modo divertido e interativo. É um evento que reflete o investimento em tecnologias educacionais, robótica, olimpíadas do conhecimento e outras práticas pedagógicas que desenvolvemos nas escolas da rede municipal de ensino”, destaca o secretário de Educação, professor e doutor Rodrigo Moura.

A programação também inclui concursos de K-pop, nas modalidades individual e em grupo, disputas de cosplay, painéis e apresentações com convidados. O público poderá ainda experimentar jogos em consoles, fliperamas, equipamentos de realidade virtual e espaços dedicados a jogos independentes.

“O Maricá Games mostra que games e eSports são espaço de convivência, talento e aprendizado. Queremos que cada pessoa que passar pela Orla do Parque Nanci encontre algo que a represente, seja na arena, no palco ou na plateia”, afirma Vinicius Verly, curador do festival.

A realização paralela à FLIM amplia a diversidade de atrações na Orla do Parque Nanci durante os dez dias de evento, aproximando diferentes públicos e linguagens culturais. Os nomes das atrações confirmadas e os regulamentos dos torneios serão divulgados nos canais oficiais e no site do Maricá Games.

“A FERJEE tem orgulho de apoiar o Maricá Games 2026. É um evento rico em cultura gamer, que acolhe jogadores, criadores de conteúdo e cosplayers no mesmo espaço e mostra a força dessa comunidade no Rio de Janeiro. Mais do que isso, o Maricá Games prova que games, educação e cultura caminham juntos", pontua Marie Freire, presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro de Esportes Eletrônicos (FERJEE).

As inscrições para os campeonatos e concursos devem ser feitas previamente pelo site oficial, onde também estarão disponíveis as regras e os cronogramas das atividades.

Serviço

Maricá Games

Data: 30 de outubro a 8 de novembro

Horário do Maricá Games: das 8h às 20h

Local: Orla do Parque Nanci

Inscrições para competições: https://maricagames.com