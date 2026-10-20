São Gonçalo: mãe luta para garantir tratamento do filho com leucemia após cancelamento de plano

Lucas e seus pais, Karinna e Leandro. Segundo a família, jovem precisa de um transplante para evitar que a doença retorne - Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Lucas e seus pais, Karinna e Leandro. Segundo a família, jovem precisa de um transplante para evitar que a doença retorne - Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Uma mãe, moradora do bairro Porto Novo, em São Gonçalo, denuncia dificuldades para garantir a continuidade do tratamento do filho, Lucas Mendes Pereira, de 13 anos, diagnosticado com leucemia em janeiro deste ano.

Segundo Karinna Mendes, o plano Klini Saúde foi cancelado em agosto e, mesmo após duas decisões judiciais favoráveis à manutenção da cobertura, a operadora não estaria autorizando os atendimentos necessários.

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Apesar de Lucas ter completado o tratamento, Karinna afirma que foi identificado uma mutação genética que pode fazer com que a doença retorne. De acordo com ela, os médicos recomendaram um transplante de medula para o filho.

“Eu preciso dar seguimento ao tratamento do meu filho. Meu filho precisa fazer um transplante urgente”, afirma a mãe.

Hoje, o jovem realiza manutenção da quimioterapia quatro vezes ao mês, e manutenção do cateter uma vez por semana.

O plano era vinculado a um sindicato ligado à Prefeitura de São Gonçalo. De acordo com Karinna, os beneficiários foram informados de que teriam 90 dias para procurar outra operadora. No entanto, a mãe afirma que encontrou dificuldades para contratar um novo plano devido à condição de saúde do filho.

A família chegou a recorrer à Justiça e conseguiu duas liminares determinando a manutenção do plano. Entretanto, Karinna afirma que a cobertura não foi restabelecida na prática. Ela também relata ter procurado a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e tentado negociar diretamente com a operadora, sem conseguir resolver o problema.

Segundo Karinna, o plano considera o contrato inativo e não estaria respondendo às tentativas de contato. A família teme que a demora na autorização do transplante comprometa o tratamento de Lucas e aumente o risco de uma recaída.

"Estamos indignados e ao mesmo tempo com medo, pois a doença pode voltar a qualquer momento", comentou Karinna.

A família esta fazendo uma rifa para ajudar os custos do tratamento do jovem. Além de ajudar na recuperação de Lucas, quem participar concorre a sete dias de hospedagem em um resort em Maceió, Alagoas.

A rifa custa 10 reais e para participar basta escolher um dos números disponíveis dentre os 1.500 iniciais e fazer o Pix para o número 21 98502-7130. Após o pagamento, é necessário enviar o comprovante para o mesmo número, no WhatsApp. O sorteio acontece no dia 27 de Dezembro e a estadia no resort está programada para o período de 5 a 12 de setembro de 2027.

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Procurada pela reportagem, a Klini Saúde foi questionada sobre o caso, o cumprimento das decisões judiciais e as medidas para garantir a continuidade do tratamento de Lucas. Até a publicação desta reportagem, não obtivemos retorno. O espaço segue aberto para manifestação da empresa.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca