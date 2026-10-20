Polícia Civil prende criminosos envolvidos com golpes bancários na Zona Portuária do Rio

Policiais civis da 17ª DP (São Cristóvão), em operação conjunta com a 28ª DP (Praça Seca) e a 44ª DP (Inhaúma), prenderam, nesta segunda-feira (19), dois criminosos envolvidos em uma série de golpes bancários na região do Caju, na Zona Portuária do Rio. Com a dupla, os agentes apreenderam 85 cartões bancários de diferentes titularidades, três máquinas de cartão, três carteiras, documentos e dois celulares.

O valor relacionado às ocorrências nas quais os homens foram identificados ultrapassa R$ 100 mil. Eles foram capturados na mesma região, após trabalhos de monitoramento da unidade.

A ação foi desencadeada a partir do cruzamento de dados de inteligência, que apuraram a localização da dupla nas proximidades de uma agência bancária da região. Diante dos fatos, agentes procederam ao local e abordaram um veículo dos criminosos, que já havia sido identificado em investigações anteriores.

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Durante a ocorrência, uma idosa de 76 anos denunciou que havia sido alvo do golpe na manhã de segunda-feira. Ela reconheceu um dos presos e relatou que, durante uma operação de autoatendimento bancário, um homem lhe ofereceu ajuda. Após a abordagem, ela constatou que mais de R$ 9 mil haviam sido retirados de sua conta bancária.

Os presos foram conduzidos à unidade, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado. O valor relacionado às ocorrências nas quais os homens foram qualificados ultrapassa R$ 100 mil, sendo R$ 17 mil identificados por investigações da própria 17ª DP. Ainda segundo os agentes, um dos presos acumula 12 registros como autor de crimes da mesma natureza.

As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas, apurar conexões com demais ocorrências e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos.