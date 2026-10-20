Pesquisa revela principais dúvidas e receios das mulheres sobre o DIU

Embora o DIU esteja entre os métodos contraceptivos conhecidos pelas mulheres, dúvidas e percepções sobre seu funcionamento e o procedimento ainda fazem parte da experiência de muitas delas. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto QualiBest a pedido da DKT South America, com 317 mulheres entre 18 e 40 anos. Entre as afirmações apresentadas às entrevistadas, 59% concordaram ou concordaram totalmente que o DIU pode se deslocar dentro do útero, enquanto 40% concordaram ou concordaram totalmente que a colocação e a retirada do dispositivo são dolorosas.

Os resultados mostram como diferentes percepções podem fazer parte da forma como as mulheres avaliam o método. A pesquisa também identificou que 26% das entrevistadas concordam ou concordam totalmente com a afirmação “eu não sei bem como funciona o DIU”, indicando que, apesar de o método ser conhecido, ainda existem dúvidas sobre seu funcionamento.

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Para a Dra. Larissa Cassiano, médica ginecologista da DKT South America, os dados reforçam a necessidade de que as dúvidas sejam discutidas individualmente durante a consulta. “Quando uma mulher chega ao consultório com dúvidas sobre o DIU, é importante entender de onde vêm essas percepções e esclarecer cada questão de acordo com a realidade daquela paciente. O procedimento, por exemplo, pode envolver diferentes experiências, e o profissional pode explicar o que acontece em cada etapa, quais cuidados são necessários e o que pode ser esperado. Informação de qualidade ajuda a mulher a avaliar o método com mais segurança e a partir da sua própria realidade”, afirma.

A associação entre o DIU e possíveis prejuízos à fertilidade, por outro lado, aparece com menor frequência entre as entrevistadas. 11% concordaram ou concordaram totalmente com a afirmação de que o DIU pode prejudicar a fertilidade, enquanto uma parcela maior discordou dessa afirmação.

A diferença entre os resultados mostra que as percepções sobre o DIU não são uniformes. Enquanto questões relacionadas ao possível deslocamento do dispositivo e ao procedimento apresentam maior nível de concordância, a associação entre o método e prejuízos à fertilidade aparece entre os itens com menor concordância na pesquisa.

Outro aspecto relevante é a influência dos relatos compartilhados entre mulheres. Entre as entrevistadas que já ouviram experiências sobre o DIU de cobre, 65% afirmam ter recebido relatos positivos e negativos, enquanto 26% dizem ter ouvido sempre relatos positivos e 9%, predominantemente negativos.

Para Larissa, essas experiências podem contribuir para a formação de expectativas sobre o método, mas precisam ser contextualizadas. “Conversas entre amigas, familiares e outras mulheres são importantes e fazem parte da troca de experiências, mas cada paciente tem uma história, um organismo e necessidades diferentes. Por isso, uma experiência vivida por outra pessoa não deve ser usada como parâmetro único para decidir sobre um método contraceptivo. A consulta é justamente o espaço para separar dúvidas individuais de informações gerais e entender o que se aplica a cada caso”, explica.

A pesquisa mostra ainda que o conhecimento sobre o DIU de cobre não necessariamente se traduz em consideração pelo método. Embora 72% das entrevistadas afirmem conhecer o DIU de cobre/prata, apenas 21% dizem que considerariam utilizar ou usariam novamente a opção.

“A contracepção envolve uma decisão muito individual. Não é necessário que todas as mulheres tenham a mesma percepção ou preferência em relação a um método. O mais importante é que elas conheçam as alternativas, tenham espaço para esclarecer suas dúvidas e possam decidir de maneira consciente, considerando seus objetivos reprodutivos, histórico de saúde e preferências”, finaliza a ginecologista.

Os resultados reforçam, assim, a importância de informação qualificada e decisão individualizada na escolha de um método contraceptivo. Ao compreender melhor as diferentes opções disponíveis e esclarecer dúvidas com profissionais de saúde, as mulheres podem ampliar seu repertório e exercer com mais autonomia a liberdade de escolha sobre sua saúde reprodutiva.