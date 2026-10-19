Fundação Mudes oferece 142 oportunidades de até R$ 2 mil

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (25) e ciências contábeis (8) . Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 22 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 10 no total e também 13 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 24 vagas. Sendo técnico em administração (8) e técnico em eletrônica (1). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 18 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (3), ensino médio (11) e superior (4). Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br.

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Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.