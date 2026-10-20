Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,06 | Euro R$ 5,6712
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Delegado de São Gonçalo esclarece dúvidas sobre crimes eleitorais

Mário José Lamblet dos Santos, titular da 72ª DP (Mutuá) comenta sobre práticas proibidas e penas durante o período eleitoral

relogio min de leitura | João Pedro Pereira
Mário José Lamblet dos Santos, titular da 72ª DP (Mutuá)
Mário José Lamblet dos Santos, titular da 72ª DP (Mutuá) -

Comprar votos, espalhar informações falsas sobre candidatos e fazer propaganda eleitoral fora do período permitido são práticas que podem resultar em punições na Justiça. Para esclarecer o que é crime eleitoral e quais são as consequências, o delegado Mário José Lamblet dos Santos, titular da 72ª DP (Mutuá), em São Gonçalo, explicou as principais regras e orientou a população sobre como denunciar irregularidades.

Delegado comentou alguns dos principais crimes previstos no Código Eleitoral
Delegado comentou alguns dos principais crimes previstos no Código Eleitoral |  Foto: Layla Mussi

Em entrevista ao O SÃO GONÇALO, o delegado destacou que tanto quem oferece vantagens em troca de votos quanto quem aceita a proposta pode responder criminalmente. Ele também falou sobre os crimes contra a honra de candidatos e as restrições à propaganda eleitoral.

Leia também: 

Datafolha aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno

Corpo é encontrado com marcas de tiros no Fonseca, em Niterói; sete pessoas são presas

Compra e venda de votos

A compra de votos é crime eleitoral, e a punição não se limita a quem oferece dinheiro. De acordo com o delegado, quem aceita qualquer tipo de vantagem em troca do voto também pode responder pelo crime.


Autor: Layla Mussi | Descrição:

Além da pena de até quatro anos, o Código Eleitoral especifica o pagamento de cinco a 15 dias-multa.

O que é 'dia-multa'?

O dia-multa é o cálculo usada pela Justiça que garante que a punição seja proporcional ao bolso de quem cometeu o crime. Por exemplo, no caso da compra e venda de votos, o juiz estipula os 15 dias-multa e multiplica esse número pelo valor de um dia de renda do condenado. Dessa forma, independente da condição financeira do indivíduo, o peso da multa, ao menos em teoria, será o mesmo.

Divulgar notícias falsas sobre candidatos

A divulgação de informações falsas durante o período eleitoral também pode gerar consequências criminais, principalmente quando envolve acusações falsas, ofensas ou ataques à reputação de candidatos.

Segundo o delegado, o Código Eleitoral prevê crimes como calúnia, difamação e injúria, com penas que variam conforme a infração, além de multa.


Autor: Layla Mussi | Descrição:

Já a injúria seria ofender a dignidade de outra pessoa com xingamentos ou atributos pejorativos. Neste caso, como nos outros dois, não há a elaboração de uma história falsa, apenas a ofensa direta.

De acordo com o código penal, a pena por calúnia varia entre seis meses a dois anos de detenção, e pagamento de 10 a 40 dias-multa. A difamação pode render prisão de três meses a um ano, além de pagamento de cinco a 30 dias-multa. Já quem comete injúria pode ficar até seis meses preso ou pagar de 30 a 60 dias-multa.

Fazer campanha fora do período permitido

Segundo o delegado, manifestações individuais e silenciosas são permitidas, mas a propaganda eleitoral e ações coletivas para influenciar eleitores é proibida.


Autor: Layla Mussi | Descrição:

Para esses casos, o código penal estabelece pena de seis a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período em que o indivíduo for condenado, além de pagamento de multa.

Como foi o primeiro turno em São Gonçalo?

De acordo com as estatísticas divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), São Gonçalo foi o quinto município com mais denúncias de crimes eleitorais no Rio de Janeiro, acumulando173 ocorrências (cerca de 3,78% do total do estado).

Segundo o delegado Mário José Lamblet dos Santos, o principal tipo de ocorrência registrada foi a chamada 'boca de urna'. “Infelizmente, muitas pessoas e muitos candidatos acabam praticando a boca de urna. É um problema histórico. Algumas pessoas foram detidas e vão responder junto à Justiça Eleitoral”, afirmou.

"É uma cidade bem populosa, então a Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram nas ruas, mantendo a ordem durante a eleição”, completou.

Como denunciar crimes eleitorais?

O delegado comentou que qualquer pessoa que presenciar uma possível irregularidade eleitoral  pode fazer uma denúncia pelo Disque-Denúncia, através do telefone (21) 2253-1177.


Autor: Layla Mussi | Descrição:

Tags:

crime eleitoral denúncia de irregularidades regras eleitorais

Matérias Relacionadas