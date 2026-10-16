Corpo é encontrado com marcas de tiros no Fonseca, em Niterói; sete pessoas são presas

O corpo de um homem foi encontrado na comunidade do Santo Cristo, no bairro Fonseca, em Niterói, na manhã desta sexta-feira (16). Depois que policiais militares encontraram o corpo da vítima, ainda não identificada, os agentes realizaram buscas em duas residências e prenderam sete pessoas. Na ação, foram apreendidas três pistolas, um simulacro de arma de fogo, além de dois radiotransmissores e drogas.

O sistema ShotSpotter, usado pela Prefeitura de Niterói para identificar disparos de arma de fogo registrou tiros na região durante a madrugada na localidade. Após essa identificação e de informações sobre um possível encontro de cadáver, equipes do 12º BPM foram mobilizadas à região.

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Quando chegaram à comunidade, os militares acharam o corpo de um homem com marcas de ferimentos causados por arma de fogo. Ao lado, foi encontrado um radiotransmissor.

Os policiais preservaram o local para a realização da perícia técnica. O caso está sendo investigado por policiais da Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

Os presos e o material encontrado foram levados à 78ª DP (Fonseca).