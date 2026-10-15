Datafolha aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno

Na comparação com a pesquisa anterior, publicada em 8 de outubro, a distância entre os candidatos diminuiu - Foto: Divulgação/ Agência Brasil/ Lula Marques/ Fabio Rodrigues-Pozzebom

Na comparação com a pesquisa anterior, publicada em 8 de outubro, a distância entre os candidatos diminuiu - Foto: Divulgação/ Agência Brasil/ Lula Marques/ Fabio Rodrigues-Pozzebom

A dez dias do segundo turno das eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 49%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (15). Os números indicam empate técnico entre os dois candidatos, considerando a margem de erro do levantamento.

Na comparação com a pesquisa anterior, publicada em 8 de outubro, a distância entre os candidatos diminuiu. Naquela rodada, Flávio tinha 52% dos votos válidos, enquanto Lula aparecia com 48%. A nova sondagem mostra uma oscilação de um ponto percentual para baixo para o senador e de um ponto para cima para o presidente.

Leia também

➣ Premiê de Israel chama Brasil de “pequeno país” e cogita ir à posse de Flávio Bolsonaro

➣ TRE-RJ divulga resultado definitivo da eleição para governador nesta quinta-feira

Intenção de voto

Considerando os votos totais, que incluem brancos, nulos e eleitores indecisos, Flávio Bolsonaro aparece com 47% das intenções de voto, contra 45% de Lula. Na pesquisa anterior, o senador tinha 49%, enquanto o presidente mantinha os mesmos 45%.

O levantamento atual também aponta 6% de votos brancos e nulos e 2% de eleitores indecisos. Na rodada anterior, esses percentuais eram de 5% e 1%, respectivamente.

Metodologia

O Datafolha entrevistou 2.520 eleitores em 153 municípios, entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de São Paulo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00466/2026.