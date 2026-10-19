PM apreende adolescente suspeito de tráfico de drogas no Barreto, em Niterói
Jovem foi apreendido em ação na comunidade do Buraco do Boi após alerta de disparos de arma de fogo
Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na comunidade do Buraco do Boi, no Barreto, em Niterói, na tarde desta segunda-feira (19). Segundo a corporação, os policiais encontraram com o jovem 41 pinos de cocaína, 17 invólucros de maconha, 15 pedras de crack e R$ 23,50 em dinheiro.
De acordo com a PM, policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), da 3ª Companhia do 12º BPM (Niterói), foram à comunidade por volta das 16h10 para verificar um alerta de disparos de arma de fogo emitido pelo sistema ShotSpotter, utilizado pela Prefeitura de Niterói para detectar tiros.
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Durante a ação, os agentes apreenderam o adolescente e recolheram o material. A ocorrência foi encaminhada à 78ª DP (Fonseca), onde seria apresentada à autoridade policial.