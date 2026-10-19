Disque Denúncia divulga cartaz de procurado por ataque a arqueóloga de 80 anos no Leblon

"Dean" seria integrante de um grupo criminoso especializado em roubos na Zona Sul e ligado a uma quadrilha que atua no Complexo do São Carlos - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

"Dean" seria integrante de um grupo criminoso especializado em roubos na Zona Sul e ligado a uma quadrilha que atua no Complexo do São Carlos - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (19), um cartaz de procurado de James Dean Chagas Lindoso, conhecido como “Dean”, de 44 anos. Ele é apontado pela polícia como o responsável por atirar três vezes contra a arqueóloga e professora aposentada Tânia Andrade Lima, de 80 anos, durante um assalto no Leblon, na Zona Sul do Rio. O crime aconteceu na tarde da última quinta-feira (15).

Segundo as investigações, a vítima foi baleada no pescoço, no ombro e na mão. Tânia ficou conhecida por liderar a identificação do Cais do Valongo durante as obras de revitalização da Zona Portuária do Rio.

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De acordo com a polícia, os criminosos cercaram a idosa para roubar seus pertences e efetuaram os disparos durante a abordagem. Após diligências e trabalhos de inteligência, agentes da 14ª DP (Leblon) identificaram James como um dos envolvidos. Ele seria integrante de um grupo criminoso especializado em roubos na Zona Sul e ligado a uma quadrilha que atua no Complexo do São Carlos, especialmente no Morro da Coroa.

Durante as investigações, policiais foram a um endereço associado ao suspeito e apreenderam celulares e outros materiais, que serão analisados pela perícia. As buscas continuam para localizar James e identificar o segundo envolvido no assalto.

James tem passagens pelo sistema prisional desde 2004 e responde a pelo menos sete ações penais por roubo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com condenações registradas. Ele foi preso novamente em setembro de 2009 e condenado a cinco anos e seis meses de prisão. Em agosto de 2018, fugiu do sistema penitenciário e foi recapturado no mês seguinte.

O suspeito deixou a prisão em abril deste ano, em liberdade condicional. Segundo o Disque Denúncia, ele é classificado pelas autoridades prisionais como de “alta periculosidade”.

A Justiça concedeu um mandado de prisão temporária contra James, a pedido do delegado titular da 14ª DP. A medida está relacionada à investigação por roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave.

O Disque Denúncia pede a colaboração da população para encontrar o suspeito. Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas pelo telefone (21) 2253-1177, que funciona 24 horas por dia, com garantia de anonimato.

Também é possível denunciar pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp, no número (21) 2253-1177, por meio do serviço de envio de informações anônimas.