PM prende homem com arma no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam, nesta segunda-feira (19), na localidade conhecida como 'Colômbia', no Jardim Catarina, em São Gonçalo, um homem em posse de uma pistola e drogas.

De acordo com a polícia, a equipe estava patrulhando a região quando se deparou com o homem em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ele foi abordado e revistado. Os policiais encontraram uma pistola e uma pequena quantidade de drogas.

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A PM não informou a quantidade exata das drogas e nem quais tipos do entorpecente foram apreendidos. O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).