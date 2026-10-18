Homem é preso com drogas em Ititioca, Niterói

Ao todo, foram apreendidos 177 pinos de cocaína; 44 invólucros de maconha; 59 frascos de loló; 19 pedras de crack; 15 invólucros de skank e seis de ice - Foto: Divulgação

Ao todo, foram apreendidos 177 pinos de cocaína; 44 invólucros de maconha; 59 frascos de loló; 19 pedras de crack; 15 invólucros de skank e seis de ice - Foto: Divulgação

Um homem de 20 anos foi preso com drogas durante uma abordagem da Polícia Militar na Rua D, na localidade de Ititioca, em Niterói, neste domingo (18).

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), os policiais realizavam patrulhamento na região para verificar uma ocorrência de perturbação do sossego quando suspeitaram do rapaz e fizeram a abordagem. Durante a revista, os agentes encontraram drogas e dois radiotransmissores.

Leia também

➣ Douglas Ruas lidera em Maricá motociata de apoio a Flávio Bolsonaro

➣ Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 185 milhões; veja os números sorteados

Ao todo, foram apreendidos 177 pinos de cocaína; 44 invólucros de maconha; 59 frascos de loló; 19 pedras de crack; 15 invólucros de skank e seis de ice.

Os policiais também recolheram três balanças de precisão, um celular, um carregador portátil, dois radiotransmissores e R$ 43,50 em dinheiro.

Segundo a polícia, uma denúncia foi registrada no Disque-Denúncia na noite anterior à prisão, relatando que traficantes estariam instalando barricadas na comunidade.

O homem foi encaminhado à delegacia e permaneceu preso. O caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba).