Douglas Ruas lidera em Maricá motociata de apoio a Flávio Bolsonaro

Acompanhado por deputados eleitos e outras lideranças políticas, Ruas circulou pelas ruas do distrito - Foto: Divulgação

Acompanhado por deputados eleitos e outras lideranças políticas, Ruas circulou pelas ruas do distrito - Foto: Divulgação

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, reuniu neste domingo (18/10) centenas de motos em Itaipuaçu, distrito de Maricá, em motociata de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Acompanhado por deputados eleitos e outras lideranças políticas, Ruas circulou pelas ruas do distrito e cumprimentou moradores ao longo do percurso.

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"O Rio de Janeiro já escolheu a mudança. O Brasil também quer a mudança. E a mudança é Flávio Bolsonaro", disse Ruas.

O governador eleito coordena a campanha de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro e vem realizando extensa agenda em apoio ao candidato.