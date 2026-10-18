Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 185 milhões; veja os números sorteados
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.071; próximo sorteio será realizado na terça-feira (20)
A Mega-Sena acumulou após o sorteio realizado neste domingo (18). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.071, e o prêmio principal está estimado em R$ 185 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (20).
Os números sorteados foram: 12 – 22 – 41 – 45 – 51 – 52.
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Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 102 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 58.806,72 cada. Outras 7.381 apostas fizeram a quadra, com quatro acertos, e receberão R$ 1.339,55 cada.
Como apostar
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6. É possível marcar até 20 números no volante, aumentando o preço da aposta e as chances de acerto.