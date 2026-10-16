Grandes damas do teatro brasileiro chegam a Niterói pela primeira vez com 'As Marias de Belém do Pará'

A peça transforma as histórias e experiências das artistas em matéria-prima para uma narrativa que atravessa diferentes gerações e linguagens do teatro brasileiro - Foto: Divulgação/Nil Caniné

A peça transforma as histórias e experiências das artistas em matéria-prima para uma narrativa que atravessa diferentes gerações e linguagens do teatro brasileiro - Foto: Divulgação/Nil Caniné

Nos dias 16, 17 e 18 de outubro, Niterói recebe o espetáculo “As Marias de Belém do Pará – Somos Todos Marias”, no Teatro da UFF, em Icaraí. A comédia musical reúne diferentes gerações de artistas em uma montagem que celebra a memória, a potência feminina e a cultura da Região Norte. As apresentações acontecem às 19h (sexta e sábado) e às 18h (domingo). A montagem leva ao palco Bete Mendes, Ítala Nandi, Ivone Hoffmann, Mariah da Penha e Veluma. Joana Fomm e Hildegard Angel fazem participações especiais em dias específicos da temporada.

“Receber em Niterói um espetáculo que reúne mulheres com trajetórias tão importantes para a cultura brasileira é também reconhecer o teatro como espaço de memória, encontro e diversidade. Nossa cidade tem uma relação muito forte com as artes cênicas, e apoiar iniciativas que valorizam diferentes gerações e expressões culturais faz parte do nosso compromisso com o direito à cultura”, destaca a secretária municipal das Culturas, Júlia Pacheco.

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A peça transforma as histórias e experiências das artistas em matéria-prima para uma narrativa que atravessa diferentes gerações e linguagens do teatro brasileiro. A montagem também estabelece uma conexão com a cultura paraense por meio da música, da dança, da religiosidade, do figurino e da cenografia. A história se passa no fictício Condomínio Galharufa, em Copacabana, e propõe uma viagem a Belém do Pará atravessada por festas populares e imaginação.

A musicalidade amazônica ocupa lugar central no espetáculo, com ritmos como carimbó, lambada e lundu. A montagem conta com o grupo Carimbaby e direção musical de Marco André. A cultura e a religiosidade paraenses também estão presentes nos figurinos de Rute Alves e na cenografia de Rostand Albuquerque, que traz referências ao Círio de Nazaré e elementos ligados ao imaginário da região.

Idealizado, escrito e dirigido por Eduardo Barata, com codireção e colaboração de dramaturgia de Elaine Moreira, “As Marias de Belém do Pará – Somos Todos Marias” reúne memória, música e diferentes gerações em cena, tendo a trajetória das mulheres e a riqueza cultural do Pará como fios condutores da montagem.

A temporada em Niterói conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas.

Serviço

Espetáculo: As Marias de Belém do Pará – Somos Todos Marias

Datas: 16, 17 e 18 de outubro

Horários: sexta e sábado, às 19h; domingo, às 18h

Local: Teatro da UFF

Endereço: Rua Miguel de Frias 9, Icaraí, Niterói

Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)

Venda online: Velox Tickets

Link: https://www.veloxtickets.com/Parceiro/P-BILHETERIA/Evento/Cinema/Niteroi/As-Marias-do-Para-Somos-todos-Marias/95844

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 1h40