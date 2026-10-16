SENAI possui mais de 20 mil vagas abertas para capacitações

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com 22.674 vagas abertas em cursos gratuitos e pagos em várias unidades da federação e no Futuro.Digital, marketplace da entidade.

São 6.274 oportunidades presenciais e online, distribuídas pelas escolas do SENAI em diversos estados. As vagas incluem cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento, de aprendizagem industrial e de outras modalidades de formação profissional.

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Além das oportunidades nos estados, o Futuro.Digital também reúne capacitações em diversas modalidades de ensino. Por lá tem 16.400 vagas em cursos de diferentes especialidades, como técnicos, curta e média duração, extensão, graduação, pós-graduação, MBA, micro e minicursos. São 32 turmas presenciais, 59 semipresenciais e 486 turmas EAD, para garantir flexibilidade para estudar de onde e quando quiser.

Para conferir informações sobre preços, grade curricular, certificação e carga horária, acesse o Futuro.Digital.

O SENAI oferece formação em diversas áreas de conhecimento, como infraestrutura de informação e comunicação, têxtil e vestuário, manufatura, entre outras, e muito mais.

Para saber onde estão as oportunidades, quais são as áreas de formação e como se inscrever, acesse a Agência de Notícias da Indústria.

Em 84 anos de história, o SENAI formou mais de 92 milhões de pessoas em cursos técnicos, de qualificação, nível superior, aperfeiçoamento e especialização, sempre alinhados às demandas do setor produtivo.

A Agência de Notícias da Indústria faz um levantamento quinzenal de vagas abertas pelo SENAI em todo o Brasil junto às federações das indústrias. O levantamento tem caráter jornalístico. Para tirar dúvidas ou obter mais detalhes, entre em contato com o SENAI do seu estado.