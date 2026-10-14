Polícia Civil prende homem por estupro, agressões e cárcere privado contra ex-companheira na Zona Oeste

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na sexta-feira (09), quando o homem convidou a ex-companheira para jantar e, em seguida, a levou até sua residência - Foto: Divulgação

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na sexta-feira (09), quando o homem convidou a ex-companheira para jantar e, em seguida, a levou até sua residência - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande prenderam, nesta quarta-feira (14), um homem por estuprar, agredir e manter a ex-companheira em cárcere privado, na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi localizado na Avenida Brasil.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na sexta-feira (09), quando o homem convidou a ex-companheira para jantar e, em seguida, a levou até sua residência. No imóvel, ele passou a agredi-la com socos, chutes e puxões de cabelo, além de ameaçá-la de morte.

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Segundo o relato da vítima, ela também sofreu violência sexual e foi impedida de deixar a residência. A mulher conseguiu escapar na manhã seguinte, quando o agressor dormiu. Após procurar atendimento médico, ela denunciou os crimes à Polícia Civil.

Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial solicitou a prisão do homem à Justiça. Com a ordem judicial deferida, os agentes iniciaram diligências para localizá-lo e conseguiram capturá-lo na manhã desta quarta-feira.