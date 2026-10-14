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Homem é preso após ser condenado a 15 anos de prisão por abusar do próprio filho

Polícia investiga denúncia de um outra filha do homem

relogio min de leitura | Redação
A prisão ocorreu nesta terça-feira (13), em Inhoaíba, na Zona Oeste
A prisão ocorreu nesta terça-feira (13), em Inhoaíba, na Zona Oeste -

Policiais civis prenderam um homem condenado a mais de 15 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra o próprio filho, quando a vítima tinha 5 anos. A prisão ocorrida nesta terça-feira (13), em Inhoaíba, na Zona Oeste, foi possível por causa de um mandado expedido depois do trânsito em julgado da sentença, que acontece quando não há mais recursos.

As investigações e a decisão judicial, que culminou na pena, apontaram que os abusos aconteceram quando o menino tinha apenas 5 anos e vivia com o pai, em Santa Cruz. A vítima relatou que o pai o obrigava a assistir conteúdos pornográficos e a realizar atos sexuais com ele.

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Depois de a mãe da vítima descobrir os abusos, denunciou o caso à Polícia Civil. A partir disso, os agentes iniciaram a investigação que resultou na condenação definitiva do acusado.

Outras possíveis vítimas

Fora a condenação de mais de 15 anos já confirmada pela Justiça, o homem ainda é investigado por suspeita de cometer violência sexual contra a própria filha, que na época tinha apenas 7 anos.

A investigação começou depois de a mãe da menina notar mudanças físicas e ouvir a criança relatar um possível abuso, de acordo com a Polícia Civil. Este caso ainda é investigado.

O homem têm cinco filhos de relacionamentos diferentes. Em razão das novas denúncias, a polícia investiga a possibilidade de outras vítimas.

Tags:

Abuso infantil direitos das crianças Estupro de vulnerável investigações policiais prisão de criminosos Violência Sexual

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