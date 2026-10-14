PF e CGU atuam contra desvios de recursos da saúde pública

A ação cumpre nove mandados de busca e apreensão, nos municípios de São Fidélis/RJ e Campos dos Goytacazes/RJ - Foto: Divulgação

A ação cumpre nove mandados de busca e apreensão, nos municípios de São Fidélis/RJ e Campos dos Goytacazes/RJ - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (14), a Polícia Federal deflagrou a Operação Fidúcia, que visa investigar desvios de recursos públicos a partir de fraudes em uma licitação de mais de R$ 9 milhões destinada a um hospital público em São Fidélis/RJ. A deflagração é realizada em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU).

A ação cumpre nove mandados de busca e apreensão, nos municípios de São Fidélis e Campos dos Goytacazes.

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A investigação conjunta entre PF e CGU identificou elementos de inversão das fases de projeto e de contratação, bem como suspeitas de fraude nas empresas participantes do certame.

As apurações indicaram, ainda, irregularidades cometidas pelas pessoas físicas e jurídicas envolvidas na licitação do hospital, com a utilização de interpostas pessoas e indícios de participação de servidores públicos e empresários nas fraudes praticadas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, peculato e associação criminosa, sem prejuízo de eventuais outros delitos que possam ser revelados no curso das apurações.