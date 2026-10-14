Polícia prende condenado por tráfico de drogas na comunidade Risca Faca, em Maricá

De acordo com as investigações, o preso possui antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico - Foto: Divulgação

De acordo com as investigações, o preso possui antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico - Foto: Divulgação

Um homem condenado por tráfico de drogas foi preso na manhã desta quarta-feira (14), na comunidade Risca Faca, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como integrante do Comando Vermelho e responsável pelo transporte de entorpecentes e armas de fogo da capital fluminense para o município de Paraíba do Sul, no interior do estado.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), que cumpriram um mandado de prisão condenatória contra o homem.

Leia também

➣ PF e CGU atuam contra desvios de recursos da saúde pública

➣ Caminhonete de luxo é recuperada e homem é preso após confronto com a Polícia Civil no Jardim Catarina

De acordo com as investigações, o preso possui antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de já ter sido detido anteriormente. A Polícia Civil também informou que uma grande quantidade de drogas já havia sido apreendida com ele.

Condenado a mais de cinco anos de prisão

O homem foi condenado a mais de cinco anos de prisão pelos crimes praticados. A operação para capturá-lo ocorreu sem registro de confronto, segundo a corporação.

Após a prisão, ele seria encaminhado à Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), onde ficará à disposição da Justiça.