Polícia prende condenado por tráfico de drogas na comunidade Risca Faca, em Maricá
Segundo a Polícia Civil, homem era responsável pelo transporte de drogas e armas do Rio para Paraíba do Sul e foi condenado a mais de cinco anos de prisão
Um homem condenado por tráfico de drogas foi preso na manhã desta quarta-feira (14), na comunidade Risca Faca, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como integrante do Comando Vermelho e responsável pelo transporte de entorpecentes e armas de fogo da capital fluminense para o município de Paraíba do Sul, no interior do estado.
A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), que cumpriram um mandado de prisão condenatória contra o homem.
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De acordo com as investigações, o preso possui antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de já ter sido detido anteriormente. A Polícia Civil também informou que uma grande quantidade de drogas já havia sido apreendida com ele.
Condenado a mais de cinco anos de prisão
O homem foi condenado a mais de cinco anos de prisão pelos crimes praticados. A operação para capturá-lo ocorreu sem registro de confronto, segundo a corporação.
Após a prisão, ele seria encaminhado à Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), onde ficará à disposição da Justiça.