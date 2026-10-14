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Caminhonete de luxo é recuperada e homem é preso após confronto com a Polícia Civil no Jardim Catarina

Na carroceria do veículo, foram encontradas roupas camufladas

relogio min de leitura | Redação
Caminhonete recuperada no Jardim Catarina por policiais civis
Caminhonete recuperada no Jardim Catarina por policiais civis -

Um ação da Polícia Civil terminou com um homem preso e uma caminhonete de luxo recuperada, após troca de tiros entre os agentes e criminosos, no Jardim Catarina, nesta terça-feira (13). No interior da carroceria do veículo, foram encontradas roupas camufladas.

Os policiais estavam monitorando o automóvel, que era produto de roubo, quando foram alvos de disparos por parte dos criminosos da localidade, de acordo com a Polícia Civil. Apesar do confronto, os suspeitos conseguiram fugir.

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Depois da troca de tiros, os agentes conseguiram efetuar a prisão do suspeito que estava no veículo. Durante a revista na caminhonete, foram encontradas roupas camufladas na carroceria.

O suspeito foi encaminhado à delegacia onde foi autuado pelos crimes de receptação e associação criminosa. Ainda segundo a corporação, as investigações seguem para identificar e localizar os outros suspeitos.

Tags:

caminhonete de luxo crimes investigações policiais Jardim Catarina Polícia Civil troca de tiros

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