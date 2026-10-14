Festa Literária Popular em São Gonçalo (Flipo) 2026 abre inscrições para escritores expositores

Com o tema “Palavra Viva: do Terreiro ao Livro”, a FLIPO acontecerá nos dias 13 e 14 de novembro, na quadra da escola de samba Unidos do Porto da Pedra - Foto: Divulgação

Com o tema “Palavra Viva: do Terreiro ao Livro”, a FLIPO acontecerá nos dias 13 e 14 de novembro, na quadra da escola de samba Unidos do Porto da Pedra - Foto: Divulgação

Escritores de São Gonçalo, preparem seus livros! Na próxima sexta-feira, 16 de outubro, começam as inscrições para escritores expositores da FLIPO 2026 - Festa Literária Popular de São Gonçalo. Mas atenção: o prazo termina no dia 18 de outubro. São apenas três dias para se inscrever.

Com o tema “Palavra Viva: do Terreiro ao Livro”, a FLIPO acontecerá nos dias 13 e 14 de novembro, na quadra da escola de samba Unidos do Porto da Pedra. O evento propõe um encontro entre literatura, cultura, memória e território, valorizando a produção literária e aproximando escritores e leitores.

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Podem participar escritores que residam em São Gonçalo ou tenham vínculo de trabalho com a cidade. A participação é gratuita, e os expositores poderão comercializar seus livros diretamente com o público, sem cobrança de comissão pela organização.

SERVIÇO

FLIPO 2026 - Festa Literária Popular de São Gonçalo

Tema: Palavra Viva: do Terreiro ao Livro

Inscrições para escritores expositores: 16 a 18 de outubro de 2026

Data do evento: 13 e 14 de novembro de 2026

Local: Quadra da Unidos do Porto da Pedra, São Gonçalo (RJ)

Endereço da Quadra: Travessa João Silva, nº 84 – Bairro Porto da Pedra, São Gonçalo - RJ, CEP: 24436-000

Quem pode participar: escritores que residam ou trabalhem em São Gonçalo

Participação gratuita