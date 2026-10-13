Morre segunda criança vítima de incêndio em casa em São Gonçalo

As duas crianças estavam sozinhas dentro de casa quando o fogo começou - Foto: Divulgação

As duas crianças estavam sozinhas dentro de casa quando o fogo começou - Foto: Divulgação

Morreu na segunda-feira (12) a menina de 2 anos que ficou gravemente ferida em um incêndio que destruiu uma residência no bairro Guaxindiba, em São Gonçalo, no dia 30 de setembro. Ela estava internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

A irmã dela, de 6 anos, também foi vítima do incêndio e morreu na última quinta-feira (8), após sofrer queimaduras em 90% do corpo. As duas crianças estavam sozinhas dentro de casa quando o fogo começou.

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A mãe das meninas foi presa em flagrante e passou a responder por abandono de incapaz com resultado morte após o falecimento da filha mais velha.

O caso foi encaminhado à Justiça pela 74ª Delegacia de Polícia (Alcântara).