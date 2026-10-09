Menina de 6 anos morre após incêndio em casa em São Gonçalo

Uma menina de 6 anos morreu nesta quinta-feira (8), após passar oito dias internada com queimaduras em 90% do corpo. Ela foi uma das duas crianças feridas em um incêndio que destruiu uma casa em Guaxindiba, em São Gonçalo, no dia 30 de setembro.

A irmã da vítima, de 2 anos, também sofreu queimaduras e permanece em estado gravíssimo no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Estadual Alberto Torres. As duas estavam sozinhas dentro da residência quando o fogo começou.

Leia também:

Flipo: Inscrições para concurso literário em São Gonçalo entram na reta final

Fim de semana prolongado, com Dia das Crianças, terá muita diversão com Caravana de Arte e Lazer em São Gonçalo

Com a morte da criança mais velha, a mãe, que havia sido presa em flagrante, passa a responder por abandono de incapaz com resultado morte. O caso foi encaminhado à Justiça pela 74ª DP (Alcântara).