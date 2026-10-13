Operação mira esquema de tráfico de drogas e armas do Comando Vermelho com participação de agentes públicos

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), realizam, nesta terça-feira (13), uma operação contra criminosos envolvidos na estrutura do tráfico de drogas e armas ligada à narcofacção Comando Vermelho. As investigações identificaram a participação de agentes públicos que utilizavam a própria função para favorecer as atividades do grupo, inclusive por meio do repasse de informações privilegiadas e do envolvimento em negociações clandestinas de armamentos e munições. A operação tem como objetivo cumprir mandados de prisão em endereços em Del Castilho e na Penha, na Zona Norte do Rio; em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense; e em Maricá, na Região Metropolitana. Até o momento, três pessoas foram presas, duas por cumprimento de mandados de prisão e uma em flagrante.

A investigação teve início em outubro de 2023, quando agentes da DRE-CAP prenderam um policial militar e outro homem durante o transporte de mais de 100 kg de cocaína na Avenida Brasil. A partir dessa ação, as equipes aprofundaram as diligências e identificaram uma estrutura que atuava de forma coordenada na aquisição, no transporte e na distribuição de grandes quantidades de drogas e armamentos destinados à facção criminosa.

A análise de dados e as interceptações telefônicas permitiram identificar a articulação entre integrantes do grupo e lideranças do tráfico. As apurações apontaram que um dos alvos atuava na logística de abastecimento de entorpecentes, mantendo contato com integrantes do Comando Vermelho para viabilizar o transporte e a distribuição das cargas em áreas dominadas pela facção. Outra liderança investigada, com atuação no Complexo da Penha, teria participado da articulação para a aquisição e a distribuição de drogas e armas, além de coordenar integrantes responsáveis pelo abastecimento da organização criminosa.

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Os agentes também identificaram indivíduos que forneceriam informações privilegiadas sobre operações policiais para beneficiar o grupo. Entre os fatos apurados está a participação de um policial militar em um esquema de comércio ilegal de armas de fogo, munições e acessórios. Outros criminosos são apontados como integrantes do braço armado da facção, com funções relacionadas à segurança de lideranças do tráfico e à vigilância territorial.

Um dos principais alvos da investigação, o policial militar preso em flagrante na ocorrência que deu origem às apurações, foi morto em julho deste ano, no bairro do Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Ele foi atingido por diversos disparos quando chegava ao condomínio onde morava. O assassinato é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Durante as diligências desta terça-feira, três pessoas foram capturadas. Entre elas está um homem apontado como integrante do braço armado do grupo criminoso, que se exibia com armas de fogo nas redes sociais. Outro preso foi flagrado com uma pistola, um rádio comunicador e uma motocicleta roubada. A operação está em andamento.