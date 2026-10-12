Em jogo equilibrado, Coritiba e Botafogo ficam no empate pelo Brasileirão
Goleiros brilham em igualdade no Couto Pereira na tarde desta segunda-feira (12)
O Botafogo enfrentou o Coritiba na tarde desta segunda-feira (12), no Couto Pereira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ficou no empate em 1 a 1. Os gols foram marcados por Marçal (contra), para o Coxa, e Danilo, para o Alvinegro. Agora, o clube carioca chega a 36 pontos, e ocupa a 13ª posição na tabela. Os paranaenses chegam aos 39 pontos, na 10ª posição.
O primeiro tempo começou com o Glorioso tentando pressionar os donos da casa, mas pecando na falta de tranquilidade para incomodar o gol adversário. O Coritiba equilibrou a partida e obrigou Gabriel Batista a fazer ótima defesa em cabeçada de Paulo Roberto. No minuto seguinte, o Coritiba abriu o placar. Josué bateu escanteio da direita, Tiago Cóser desviou na primeira trave, a bola bateu em Marçal e entrou. Gol contra e Coritiba na frente. O Botafogo chegou a empatar aos 25, mas o árbitro anulou após ir ao VAR, alegando falta de Arthur Cabral no início da jogada. O empate de verdade veio aos 33. Medina serviu Danilo na meia-lua e o volante bateu bonito, de primeira. A bola desviou em Jacy e morreu no fundo da rede.
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A etapa final teve as duas equipes em modo de trocação, buscando o gol, mas exigindo muito pouco dos goleiros. O primeiro bom momento veio aos 18. Tinga cobrou lateral longo, Alex Telles cabeceou para trás e a bola sobrou para Pedro Rocha emendar de bicicleta. Gabriel Batista faz um milagre. Aos 37, quase a virada do Alvinegro. Tiquinho Soares desviou de cabeça e a bola passou rente ao travessão. Dois minutos depois, Ferraresi experimentou de longe e Morisco fez grande defesa. E ficou nisso.
Agora, o Botafogo se prepara para enfrentar a Chapecoense, no Nilton Santos, no próximo sábado, às 18h (horário de Brasília). O Coritiba visita o Atlético-MG, na Arena MRV, também no sábado, mas às 18h30.