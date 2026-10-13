Parque RJ Nosso Sonho lota com Caravana de Arte e Lazer no Dia das Crianças

O Parque RJ Nosso Sonho lotou nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, encerrando com “chave de ouro” as celebrações do Dia das Crianças. No local, a Caravana de Arte e Lazer promoveu muita diversão com brinquedos infláveis e guloseimas, além da Feira no Parque, que reúne microempreendedores da cidade.

Na Caravana, os pequenos puderam curtir pula-pula, escorrega, brincadeiras lúdicas, apresentação de palhaços e personagens vivos, guerra de cotonetes e outras atividades artísticas e esportivas, como pintura facial e dança.

Promovida pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, a Caravana percorre diversos bairros da cidade desde 2022 levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Além de brincadeiras, a Caravana proporciona guloseimas gratuitas aos pequenos, como picolé, cachorro-quente, água e guaraná natural, dentre outras.

“É muito bom ver as nossas crianças se divertindo. Essa é a ideia da Caravana, levar felicidade às mais diversas famílias. Desde o início do projeto, já percorremos diversos bairros, de uma ponta a outra de São Gonçalo. Este ano, fizemos dose dupla de Caravana para as crianças da nossa cidade no Dia das Crianças, de manhã foi na Praça do Zé Garoto e agora no Parque RJ Nosso Sonho, que já é um espaço de diversão e está sendo complementado com mais esse evento aqui hoje”, afirmou o prefeito Capitão Nelson, que esteve presente.

Para o motorista de aplicativo Gustavo Pinho, de 26 anos, a Caravana foi um sucesso.

“A Caravana foi maravilhosa para as crianças, os palhaços foram divertidos. Esse espaço ficou perfeito para a população de São Gonçalo. Eu sempre venho aqui no Parque RJ Nosso Sonho para a minha filha andar de bicicleta e brincar no parquinho. Ela se diverte muito e fica animada quando vem para cá, é perfeito para todas as idades, até piquenique já fizemos”, contou o morador de Neves.

A Prefeitura de São Gonçalo divulga, regularmente em seus canais de comunicação, os dias e locais por onde a Caravana de Arte e Lazer vai passar.

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Feira no Parque RJ - Além da Caravana, o Parque RJ Nosso Sonho também foi palco da Feira do Parque. O evento reuniu microempreendedores da cidade que comercializam diversos produtos, como peças de vestuário, guloseimas, itens de decoração, entre outros, além de músicas ao vivo.

A estudante Myllena Lima, de 16 anos, foi uma das que estava na feira. A mãe dela é uma das empreendedoras que vende no espaço e ela também aproveita para fazer comprinhas, como trufas de chocolate.

“É a terceira vez que venho nesse Parque e revitalizou a nossa cidade, é muito bom, aproveito para me encontrar com amigos! A feira é ótima, ajuda quem vende e também quem compra, é uma variedade de coisas, gosto muito!”, contou a moradora do bairro Porto da Pedra.

O Parque RJ Nosso Sonho ficará fechado nesta terça-feira para manutenção.