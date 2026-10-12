Enfermeira é atacada em Campos enquanto descansava em uma praça
Roberta Lopes Coutinho, de 26 anos, afirma que foi agarrada pelo pescoço e arrastada por um homem para uma área destinada a animais de estimação
Uma enfermeira de 26 anos foi atacada por um homem enquanto descansava após uma pedalada em uma praça do bairro Cidade Jardim, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O caso aconteceu por volta das 10h de sábado (10). Segundo Roberta Lopes Coutinho, o homem a agarrou pelo pescoço e tentou arrastá-la para outra área da praça. Ela conseguiu reagir e escapar.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Roberta relatou que foi surpreendida por trás e acredita que o homem estivesse escondido em uma casinha para cães no local. “Ele foi me agarrando por trás, pelo pescoço, me puxando e me enforcando. Ele me deu uma gravata”, contou. Segundo a enfermeira, após ela conseguir se soltar, o suspeito fugiu em direção a uma área de vegetação.
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Após o ataque, Roberta também publicou um vídeo para alertar outras mulheres que frequentam a praça, especialmente aquelas que costumam praticar atividades físicas sozinhas. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos, onde a enfermeira prestou depoimento e foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito.
A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança e informações de testemunhas para tentar identificar o suspeito. Até as últimas informações divulgadas, ele não havia sido identificado.