Uma enfermeira de 26 anos foi atacada por um homem enquanto descansava após uma pedalada em uma praça do bairro Cidade Jardim, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O caso aconteceu por volta das 10h de sábado (10). Segundo Roberta Lopes Coutinho, o homem a agarrou pelo pescoço e tentou arrastá-la para outra área da praça. Ela conseguiu reagir e escapar.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Roberta relatou que foi surpreendida por trás e acredita que o homem estivesse escondido em uma casinha para cães no local. “Ele foi me agarrando por trás, pelo pescoço, me puxando e me enforcando. Ele me deu uma gravata”, contou. Segundo a enfermeira, após ela conseguir se soltar, o suspeito fugiu em direção a uma área de vegetação.

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Após o ataque, Roberta também publicou um vídeo para alertar outras mulheres que frequentam a praça, especialmente aquelas que costumam praticar atividades físicas sozinhas. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos, onde a enfermeira prestou depoimento e foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito.

A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança e informações de testemunhas para tentar identificar o suspeito. Até as últimas informações divulgadas, ele não havia sido identificado.





Enfermeira é atacada em Campos enquanto descansava em uma praça Reprodução/Redes Sociais