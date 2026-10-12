Papa Leão XIV será internado nesta terça (13) para retirada de nódulo no pulmão

O papa Leão XIV será internado no final da manhã desta terça-feira (13), no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, na Itália, para passar por uma cirurgia de retirada de um nódulo no pulmão. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (12) pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. O Vaticano, porém, não informou quando a operação será realizada.

Aos 71 anos, o pontífice anunciou a necessidade da cirurgia no domingo (11), ao final da oração do Angelus, no Vaticano. Segundo ele, o nódulo foi identificado durante exames de rotina, em uma fase muito inicial e em uma região bem delimitada. Após a avaliação, os médicos recomendaram a retirada da formação.

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De acordo com a Santa Sé, a previsão é que Leão XIV permaneça hospitalizado por aproximadamente uma semana após o procedimento. Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre o nódulo.

Antes da internação, o papa manteve os compromissos oficiais desta segunda-feira (12), com audiências no Vaticano que incluíram representantes da Igreja Católica e de organizações ligadas à instituição.

A programação do pontífice também sofreu alterações por causa da internação. Leão XIV não participará do evento pelo décimo aniversário da exortação apostólica Amoris laetitia, nesta segunda-feira (12), nem presidirá a missa de encerramento, marcada para quarta-feira (14). A celebração ficará a cargo do cardeal Luis Antonio Tagle, decano do Colégio Cardinalício.