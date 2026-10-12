Homem morre e outros três ficam feridos após disparos em festa de 15 anos

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Federal de Bonsucesso - Foto: Reprodução/TV Globo

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Federal de Bonsucesso - Foto: Reprodução/TV Globo

Uma festa de 15 anos terminou de forma trágica, com a morte de uma pessoa e outras três feridas depois de serem baleadas em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, na noite de domingo (11).

A vítima fatal foi identificada como Bruno Marques de 46 anos. As vítimas foram socorridas para o Hospital Federal de Bonsucesso. Além de Bruno, outras três pessoas continuam internadas.

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Segundo testemunhas, um homem em uma motocicleta passou em frente à festa, junto com uma pessoa na garupa e chamou uma pessoa para conversar.

Pouco mais de 3 minutos depois, o garupa efetuou disparos na direção do que estava na festa.

A Polícia Militar informou que, militares da UPP Manguinhos, estiveram na localidade chamada Amorim depois de serem informados sobre os disparos. Ainda de acordo com a PM, não houve ação policial na região, quando as vítimas foram feridas.

No primeiro momento o caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e logo em seguida, transferido para a Delegacia de Homicídio da Capital.