Jovem de 17 anos é apreendido com revólver em Maricá

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com um revólver calibre 38, com seis munições intactas, durante uma ação de policiais militares neste sábado (10), na região do Bananal, em Ponta Negra, Maricá.

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Segundo informações do 12º BPM (Niterói), policiais do PATAMO da 6ª Companhia foram até a Rua Dois após receberem informações sobre um suspeito conhecido pelo apelido de “Jacaré”. Ele seria apontado como responsável por tentar implantar o tráfico de drogas na região e por realizar disparos de arma de fogo para intimidar moradores.

Após um cerco tático, os policiais conseguiram deter o adolescente e apreender a arma. O caso foi encaminhado à 82ª DP (Maricá).