Militar da Marinha é resgatado após ser torturado no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram mobilizadas após receberem informações sobre o caso - Foto: Divulgação/PMERJ

Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram mobilizadas após receberem informações sobre o caso - Foto: Divulgação/PMERJ

Um segundo-sargento, fuzileiro naval da Marinha do Brasil, foi resgatado por policiais militares neste domingo (11), após ser torturado por integrantes do tráfico de drogas na comunidade do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Segundo informações da ocorrência, o militar estaria amarrado e sob ameaça de execução.

Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram mobilizadas após receberem informações sobre o caso. Nas proximidades do Colégio Estadual Anita Garibaldi, os agentes se depararam com criminosos em um ponto de venda de drogas e foram recebidos a tiros. Após uma varredura na região, quatro suspeitos foram detidos com material entorpecente e três rádios transmissores.

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Durante as buscas, os policiais localizaram o militar na Rua Expedicionário Moisés de Oliveira. Ele apresentava escoriações pelo corpo e recebeu os primeiros cuidados da equipe antes de ser encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), para atendimento médico.

Uma motocicleta Honda XRE também foi apreendida na ocorrência. Os quatro suspeitos e o material recolhido foram encaminhados à 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi apresentado à autoridade policial.