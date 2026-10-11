PM do Bope morre e quatro policiais ficam feridos em confronto na Gardênia Azul

Um subtenente do Batalhão de Operações Especiais (Bope) morreu e outros quatro policiais militares ficaram feridos durante um tiroteio, na manhã deste domingo (11), na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

A vítima foi identificada como Glaucio Marcelo Fonseca da Silva. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O policial era irmão de Heber Carvalho, 3º sargento do Bope morto na megaoperação da PM no Complexo da Penha, em outubro de 2025.

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Entre os feridos, três são do Bope e um pertence ao 18º BPM (Jacarepaguá). Os quatro foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Segundo relatos de testemunhas, as equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) e do Bope não teriam se reconhecido, o que poderia ter gerado a troca de tiros entre os agentes. Viaturas descaracterizadas eram utilizadas na região.

Já de acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM foram ao local após receberem informações sobre homens armados na Rua Guilherme Moreira. O tiroteio teria começado quando chegaram ao endereço.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. Uma perícia era realizada no local por volta das 10h deste domingo.

Por causa da ocorrência, duas faixas da Avenida Ayrton Senna chegaram a ser interditadas, na altura do Espaço Hall, no sentido Linha Amarela, por volta das 6h30, segundo o Centro de Operações Rio (COR).