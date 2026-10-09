Quadrilha que atirou em vítima para roubar cordão de ouro de R$ 6,8 mil é procurada no Rio

Nesta sexta-feira (09), o Disque Denúncia (2253-1177) divulga um cartaz com as imagens dos quatro criminosos, visando colaborar com as investigações da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) para obter informações que possam levar à localização e prisão de Thiago Leandro Santiago Da Silva, conhecido como “Menor T ou TH”, de 24 anos; Gustavo Mendes Rocha, chamado de “Novato”, de 21 anos; Flávio Henrique Sant'anna Da Silva, conhecido como “Neném”, de 37 anos; e Wilson Dos Santos Laureano, também de 37 anos. Eles são os principais envolvidos em um crime de tentativa de latrocínio, ocorrido no dia 10 de julho de 2026, praticado no estacionamento de um supermercado, situado na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Todos já são considerados foragidos da Justiça.

As investigações revelaram que a ação criminosa não começou no momento em que o executor se aproximou da vítima; na verdade, ela foi observada e monitorada dentro do estabelecimento comercial, onde o grupo criminoso se comunicou e distribuiu funções para facilitar o roubo da joia que a vítima usava. De acordo com as apurações da polícia, o crime envolveu olheiros, um executor armado, um piloto de motocicleta e veículos de apoio, todos coordenando suas ações antes, durante e depois do crime.

Ainda segundo as investigações, Thiago Silva desceu da garupa de uma motocicleta pilotada por Gustavo Rocha, se aproximando da vítima portando uma arma de fogo, e anunciou o assalto, atirando em direção à vítima, que foi ferida na região abdominal, resultando em lesões internas severas. Apesar de a vítima ter sido gravemente atingida, Thiago continuou com sua intenção de roubar, se aproximou e subtraiu o cordão de ouro, fugindo em seguida com o apoio dos outros membros do grupo criminoso.

A vítima foi socorrida imediatamente e levada para atendimento médico de emergência. Seu estado era extremamente crítico, resultando em choque hemorrágico devido a lesões no rim esquerdo e no baço, necessitando de vários procedimentos médicos e múltiplas transfusões de sangue. Durante a internação – e ressaltando que a vítima atualmente está em um quarto hospitalar – foi necessária uma nova cirurgia devido a uma perfuração intestinal. Em resumo, a vítima esteve à beira da morte por causa dos disparos.

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As investigações também mostraram que a execução do roubo foi realizada por Thiago e constituiu apenas uma parte da operação criminosa. Anderson Mateus Dos Santos, que já está preso desde 10/09/2026, atuou como olheiro inicial, ingressando previamente no supermercado para identificar e fotografar a vítima, transmitindo essas informações para os demais integrantes do grupo. Wilson Laureano ficou responsável pela logística da ação, associado ao Fiat Siena que foi usado para transportar um dos olheiros, embora apenas um olheiro tenha sido identificado.

Gustavo Rocha foi reconhecido como o responsável por pilotar a motocicleta Honda CG 160 Start, usada para levar o executor armado (Thiago) até a vítima. Em relação a Flavio Da Silva, as investigações indicaram sua ligação com o GM Celta, que foi utilizado para levar Thiago (o atirador) para as cercanias do local e, posteriormente, para sua retirada, além de sua participação na divisão do produto do crime.

O item roubado da vítima foi pesado, fotografado e vendido por cerca de R$ 6.800,00, seguindo o rateio da quantia entre os membros da quadrilha. Portanto, as investigações sugeriram a existência, em tese, de uma associação criminosa armada estável e permanente, direcionada à prática reiterada de delitos patrimoniais, especialmente a subtração violenta de joias em ouro.

É importante ressaltar que Flávio Henrique Sant'anna Da Silva e Anderson Mateus Dos Santos (preso) têm um histórico significativo, ambos já investigados por latrocínio e associação criminosa, agindo com o mesmo “modus operandi” no estacionamento do supermercado Carrefour em Campo Grande, onde tiraram a vida do bombeiro militar reformado Vitor Emanoel Nascimento, de 64 anos, em setembro de 2021.

Diante disso, a Autoridade Policial da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) solicitou à Justiça mandados de prisão contra os quatro indivíduos, que foram concedidos pela 16ª Vara Criminal da Capital, com a natureza da prisão sendo preventiva, por tentativa de latrocínio.

Além disso, informa-se que Wilson dos Santos Laureano, classificado no sistema prisional como de “Alta Periculosidade”, está atualmente sob Prisão Albergue Domiciliar (PAD), sem as devidas apresentações à Justiça desde dezembro de 2025, violando, assim, a Lei Penal. Thiago Leandro Santiago Da Silva, conhecido como “Menor T”, ainda possui um mandado de prisão adicional, expedido pela 4ª Vara Criminal de Niterói, com natureza de prisão preventiva, por roubo majorado.

A colaboração da população é essencial para auxiliar as forças de segurança a localizar esses quatro criminosos. Para isso, utilize o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, garantindo total sigilo sobre a identidade de quem denuncia. Também é possível enviar informações pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177, que utiliza uma técnica para remover ou alterar detalhes que possam identificar a pessoa que faz a denúncia.