Operador financeiro do Comando Vermelho é preso após movimentar R$ 50 milhões em um ano

Acusado foi capturado no Galeão ao retornar de uma viagem de luxo à Europa - Foto: Divulgação

Acusado foi capturado no Galeão ao retornar de uma viagem de luxo à Europa - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) prenderam, na madrugada desta sexta-feira (09), um dos principais operadores financeiros da facção criminosa Comando Vermelho. As investigações apontaram que o criminoso, identificado como Gabriel Maurício Soares Paes, o Ximba, comandava uma central de golpes da facção e teria movimentado cerca de R$ 50 milhões em um ano. Ele foi capturado no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, após desembarcar de uma viagem de luxo à Europa.

De acordo com as investigações, ele é ligado a Edgar Alves de Andrade, o “Doca”, e Carlos da Costa Neves, o “Gardenal”, duas das principais lideranças do CV. As diligências revelaram que ele atuava na movimentação, pulverização e dissimulação de recursos ilícitos, incluindo valores oriundos do tráfico de drogas. As investigações indicam que o preso teria movimentado aproximadamente R$ 50 milhões em um período de um ano.

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O esquema criminoso foi identificado após a prisão do gerente do tráfico de drogas e do principal operador financeiro do Comando Vermelho no Complexo da Penha, na Zona Norte, durante a Megaoperação realizada em outubro de 2025.

Após trabalhos de inteligência, os agentes monitoraram rotas utilizadas pelo investigado e o localizaram no momento em que retornava de uma viagem à Europa. Ele foi autuado em flagrante por associação criminosa.