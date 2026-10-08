Eleito governador, Douglas Ruas celebra decisão do TSE que garantiu vitória no primeiro turno e agradece lideranças do PL

Douglas também citou o presidente do PL no estado, Altineu Côrtes, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e os coordenadores Bruno Bonetti e Fábio Araújo - Foto: Reprodução/redes sociais

Douglas também citou o presidente do PL no estado, Altineu Côrtes, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e os coordenadores Bruno Bonetti e Fábio Araújo - Foto: Reprodução/redes sociais

O candidato Douglas Ruas (PL) publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo aos eleitores pela votação recebida na disputa pelo governo do Rio de Janeiro. A manifestação ocorreu antes da decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que nesta quinta-feira (8) anulou os votos de Anthony Garotinho (Republicanos) e determinou a retotalização da eleição.

A decisão do TSE foi tomada por 5 votos a 2. Com a retirada dos 274.411 votos recebidos por Garotinho, que concorreu com o registro indeferido e sob questionamento judicial, o percentual de Douglas Ruas passa de 49,27% para cerca de 50,9% dos votos válidos. O índice é suficiente para garantir a vitória no primeiro turno.

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Na apuração inicialmente divulgada no domingo (4), Ruas havia terminado em primeiro lugar, com 4,27 milhões de votos, seguido pelo então candidato Eduardo Paes (PSD), que recebeu 42,76%. Com os votos de Garotinho ainda contabilizados, a disputa seria levada ao segundo turno, marcado inicialmente para 25 de outubro.

No vídeo, publicado no perfil do deputado federal Altineu Côrtes (PL), Ruas agradeceu aos eleitores e às pessoas que participaram de sua campanha. O candidato também citou o presidente do PL no estado, Altineu Côrtes, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e os coordenadores Bruno Bonetti e Fábio Araújo.

“Primeiro, agradecimento a Deus; quero agradecer a todos que colaboraram nesse movimento de mudança para o nosso estado do Rio de Janeiro. [Quero] agradecer ao meu presidente do partido, deputado Altineu, que acreditou nesse projeto; ao nosso presidente Flávio Bolsonaro; aos meus coordenadores de campanha, Bruno Bonetti e Fábio Araújo. Vou dizer a vocês que sou muito grato e vamos juntos trabalhar para mudar o nosso estado do Rio de Janeiro”, afirmou.

A confirmação oficial do resultado ainda depende da retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), conforme determinado pelo TSE.

A decisão também alterou o cenário inicialmente anunciado pela própria Justiça Eleitoral. Na noite de domingo, com 100% das urnas apuradas e os votos de Garotinho contabilizados, o TSE havia informado que Douglas Ruas e Eduardo Paes disputariam o segundo turno.

A decisão desta quinta-feira encerra, na Justiça Eleitoral, a possibilidade de utilização dos votos de Garotinho na definição da maioria necessária para a eleição em primeiro turno. Dois ministros, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis, divergiram e defenderam que os votos deveriam continuar sendo considerados.

Com a retotalização, a tendência é que Douglas Ruas seja oficialmente proclamado governador eleito do Rio de Janeiro no primeiro turno. Ele deve dar entrevista coletiva, como governador eleito, ainda nessa quinta-feira (8).

Perfil - Com 37 anos, Douglas Ruas é Bacharel em Direito e pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade Estácio de Sá. É licenciado da Polícia Civil, onde exerceu o cargo de inspetor antes de entrar para a política. Filho do Capitão Nelson, atual prefeito de São Iniciou sua experiência na administração pública como subsecretário de Trabalho de São Gonçalo (2017–2018), superintendente do Inea e, posteriormente, secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (2021–2022) no governo de seu pai.

• Deputado Estadual: Em sua primeira eleição, em 2022, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) com 175.977 votos, registrando a segunda maior votação do estado para o cargo.

• Secretário de Estado: Licenciou-se do mandato na Alerj para assumir a Secretaria Estadual das Cidades no governo de Cláudio Castro, liderando investimentos em infraestrutura entre setembro de 2023 e março de 2026.

• Presidente da Alerj: Em abril de 2026, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa, assumindo o comando da casa em um período de reestruturação do Legislativo fluminense.