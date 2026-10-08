Homem é preso com carro de R$ 150 mil comprado por apenas R$ 10 mil no Rio

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (07), um homem que estava com um veículo clonado avaliado em aproximadamente R$ 150 mil. O automóvel foi adquirido por apenas R$ 10 mil, em uma negociação iniciada por meio de um anúncio em uma rede social e paga integralmente em dinheiro. O criminoso foi localizado no bairro de Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio.

A ação ocorreu a partir do trabalho de inteligência da unidade, que identificou o automóvel adulterado circulando por Tomás Coelho. Durante a diligência, a perícia confirmou que a placa utilizada pelo veículo era incompatível com o automóvel e que as gravações do chassi e do motor haviam sido adulteradas por meio de remarcação. A verdadeira identificação do veículo foi posteriormente recuperada, confirmando a adulteração dos sinais identificadores.

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Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante por conduzir veículo adulterado. As investigações continuam para identificar os demais envolvidos na negociação e esclarecer a origem do veículo.