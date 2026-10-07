Polícia Civil resgata dois emus australianos em Campo Grande

As equipes foram até uma residência, onde localizaram as duas aves, um macho e uma fêmea - Foto: Divulgação

As equipes foram até uma residência, onde localizaram as duas aves, um macho e uma fêmea - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) resgataram, nesta quarta-feira (07/10), duas aves da espécie emu australiano, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Uma delas havia sido vista circulando pelas ruas do bairro no dia anterior, após escapar do imóvel onde era mantida.

A ação foi realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Guarda Municipal e outros órgãos da Prefeitura do Rio. As equipes foram até uma residência, onde localizaram as duas aves, um macho e uma fêmea.

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As investigações apontaram que os animais haviam sido adquiridos em um criadouro de Maricá para presentear uma criança. No entanto, não foram apresentados documentos que comprovassem a origem regular das aves. Após a captura, os animais foram encaminhados ao zoológico da cidade, onde passarão por avaliação veterinária e permanecerão sob cuidados especializados.

Um familiar do proprietário foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. As diligências continuam para apurar a procedência dos animais.