Ministério das Comunicações entrega 150 computadores a instituições do Rio

As ações foram realizadas nesta quarta-feira (7) pelo Ministério das Comunicações, durante agenda de inclusão digital na capital fluminense - Foto: Divulgação

As ações foram realizadas nesta quarta-feira (7) pelo Ministério das Comunicações, durante agenda de inclusão digital na capital fluminense - Foto: Divulgação

Mais de 1,6 mil pessoas concluíram cursos de tecnologia no Rio de Janeiro e 40 instituições receberam computadores para ampliar o acesso à internet e a ferramentas digitais. As ações foram realizadas nesta quarta-feira (7) pelo Ministério das Comunicações, durante agenda de inclusão digital na capital fluminense.

Ao todo, 150 computadores recondicionados foram destinados a instituições do estado por meio do Programa Computadores para Inclusão. A cerimônia também marcou a formatura de 896 alunos do Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) Inac, no Rio de Janeiro, e de 771 pessoas capacitadas pela Carreta Digital.

“Garantir direitos, ampliar o acesso e preservar memória: isso faz parte de um mesmo compromisso do Ministério das Comunicações. A vocês, alunas e alunos, os nossos parabéns. Que esse certificado possa transformar a vida de cada um de vocês”, destacou a secretária-executiva do Ministério das Comunicações, Sônia Faustino.

Computadores que chegam onde mais precisam

Entre as instituições beneficiadas está a Associação Cultural do Turismo Étnico e Ecológico, que desenvolve atividades turísticas, gastronômicas e artísticas e representa o Quilombo Baía Formosa, formado por cerca de 255 famílias.

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Para a representante da comunidade, Elisabete Fernandes, os equipamentos poderão contribuir para ampliar o acesso de crianças e jovens à tecnologia e dar mais visibilidade à história e à cultura do quilombo.

“Hoje, estar aqui é um privilégio. Poder receber esses computadores neste dia é muito importante, porque isso vai ajudar muito a comunidade. Nós estamos crescendo, e a juventude e as crianças também precisam ter contato com a internet. Isso vai nos ajudar muito a divulgar a nossa comunidade, a nossa história e a nossa cultura”, afirmou.

A entrega faz parte de uma política que transforma equipamentos que seriam descartados em ferramentas de inclusão. Em todo o país, o Programa Computadores para Inclusão já realizou quase 88 mil doações, contribuindo para a criação de 7.480 pontos de inclusão digital.

Além de receber equipamentos, os participantes dos Centros de Recondicionamento de Computadores têm acesso à formação profissional. Até o momento, foram realizadas quase 93 mil formações em 364 cursos, preparando jovens e adultos para oportunidades relacionadas à tecnologia.

Mãe Bernadete é homenageada em selo

A cerimônia no Rio de Janeiro também foi marcada pelo lançamento do terceiro selo da série filatélica “Patrimônios Negros do Brasil”, que homenageia Mãe Bernadete, símbolo de memória, resistência e defesa do direito à vida.

A série foi lançada neste ano pelos Correios, em parceria com os Ministérios das Comunicações e da Igualdade Racial, para registrar e dar visibilidade à história, à ancestralidade e ao protagonismo de personalidades e tradições negras que contribuíram para a formação da cultura brasileira.

Os dois primeiros selos da série foram lançados em Salvador (BA), com o tema “Patrimônio e Ancestralidade Religiosa”, e em Fortaleza (CE), dedicado a “Resistência, Mobilização e Liberdade”.

Fórum debate destinação de equipamentos

A agenda do Ministério das Comunicações no Rio de Janeiro continua nesta quinta-feira (8), com a realização do Fórum Regional de Desfazimento e Recondicionamento de Bens Eletroeletrônicos.

O encontro reunirá equipes responsáveis pelas áreas de patrimônio e desfazimento de bens, além de representantes de consultorias e assessorias jurídicas de tribunais federais.

A proposta é promover o alinhamento institucional e a orientação técnica sobre a destinação de equipamentos eletroeletrônicos ao Programa Computadores para Inclusão, além de esclarecer dúvidas e uniformizar procedimentos.

A iniciativa também busca ampliar a segurança jurídica e operacional das instituições envolvidas e fortalecer a cooperação entre o Ministério das Comunicações e os órgãos públicos para que equipamentos que seriam descartados possam ser reaproveitados e transformados em instrumentos de inclusão digital.